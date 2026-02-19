Les habitants de Ksar El Kébir peuvent regagner leurs domiciles

Les autorités locales de la préfecture de la province de Larache ont annoncé, jeudi, qu’il est désormais possible pour l’ensemble des habitants de Ksar El Kébir de regagner leurs domiciles.

Cette décision intervient à la suite de l’achèvement des interventions sur le terrain entreprises par les pouvoirs publics et les services techniques compétents dans les différents quartiers et groupements d’habitation de la ville de Ksar El Kébir, et après vérification de l’amélioration de la situation et de la conformité aux conditions de sécurité, précise la préfecture dans un communiqué.

Tout en saluant, une nouvelle fois, le niveau de conscience dont a fait preuve la population de la ville de Ksar El Kébir lors de l’exécution des différentes phases de l’opération de retour, les autorités locales de la province de Larache ont souligné la poursuite de la mobilisation et du suivi sur le terrain afin de garantir la reprise du cours normal de la vie dans la ville et ses environs.

