Météo Maroc : les hauteurs de pluie enregistrées ces dernières 24 heures

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les hauteurs de pluie relevées au cours des dernières 24 heures par la Direction générale de la météorologie (DGM).

– Province de Taza : 44

– Fnideq : 35

– Chefchaouen : 34

– Taza-Aéroport : 31

– Ifrane : 27

– Sefrou et Oulmès : 23

– Azrou : 22

– Tanger-Port, M’diq et Fès : 21

– Khénifra : 17

– Azilal : 16

– Tétouan et Sidi Slimane : 15

– Rabat et Martil : 12

– Tanger, Meknès et Al Hoceima : 11

– Assilah, Settat, Nouaceur, Larache, Kénitra, Casablanca et Benslimane : 10

– Sidi Kacem : 09

– Khouribga : 08

– Tit Mellil, El Jadida et Béni Mellal : 07

– Mohammedia : 06

– Salé : 05

– Nador : 04

– Midelt et Safi : 02

– Berkane, Oujda, Saidia, Benguerir et Essaouira : 01