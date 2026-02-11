Conseil de gouvernement: sept nouvelles nominations à des fonctions supérieures

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement a approuvé, mercredi, des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Houcine Kaddad a été nommé Secrétaire Général, Aidda Bougnine, directeur de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation de Dakhla-Oued Eddahab et Houda Nassik, directrice des programmes d’enseignement secondaire, indique un communiqué du ministère délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement.

S’agissant du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Essaid El Meskini a été nommé Doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d’El Jadida et Mohamed Sahabi, Doyen de la Faculté polydisciplinaire de Sidi Bennour.

Concernant le ministère du Transport et de la Logistique, Anes Eloualia a été nommé directeur de la Marine marchande.

Quant au ministère délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques Publiques, Nourddine Abdelmouktadir, a été nommé directeur des Systèmes d’information et du numérique. dire

S.L.