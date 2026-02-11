Intempéries au Maroc : le ministère de l’Éducation lance l’enseignement à distance pour les élèves concernés

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports a annoncé la programmation de cours à distance au profit des élèves relevant des établissements d’enseignement affectés par les répercussions des perturbations météorologiques survenues dans certaines régions du Royaume, et ce, en vue de garantir la continuité pédagogique des élèves et leur droit à l’apprentissage.

Faisant suite à ses communiqués publiés les 3 et 7 février courant, le ministère informe l’opinion publique, les parents et tuteurs des élèves desdits établissements scolaires que, compte tenu de la suspension des cours dans plusieurs établissements et du déplacement temporaire d’un certain nombre de familles et d’élèves en âge de scolarité vers d’autres zones, il a été procédé à la programmation, pendant cette période exceptionnelle, de cours à distance destinés à ces élèves, selon un calendrier qui sera annoncé ultérieurement qu’il s’agisse des établissements adhérant au programme « Écoles pionnières » ou des autres établissements d’enseignement.

Dans un communiqué, le ministère précise que ces cours seront dispensés par des enseignants ayant bénéficié d’une formation sur l’enseignement à distance et l’intégration des classes virtuelles dans le cadre du programme « e-Qissmi », soulignant que cette programmation sera mise à jour quotidiennement et sera publiée sur le site officiel du ministère (www.men.gov.ma), ainsi que sur le site de la Direction des ressources pédagogiques et numériques (taalimtice.ma).

À cet égard, le ministère appelle les parents et les tuteurs des élèves à accorder toute l’attention nécessaire à ce processus, les invitant à accompagner leurs enfants afin de s’assurer qu’ils tirent pleinement parti de ces cours, en accédant au lien correspondant à leur niveau scolaire ou en scannant le code QR, tout en tenant compte des dates de début des cours selon le programme adopté.