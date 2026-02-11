Maroc-Comores : signature d’un accord d’exemption de visa pour les passeports diplomatiques

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maroc et l’Union des Comores ont procédé, mercredi à Addis-Abeba, à la signature d’un accord relatif à l’exemption des visas pour les détenteurs des passeports diplomatiques et de service.

Cet accord a été signé par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue comorien, Mbae Mohamed, en marge de la 48ème session ordinaire du Conseil exécutif de l’Union Africaine (UA).

En vertu de cet accord, les ressortissants de l’une des Parties, détenteurs de passeports diplomatiques ou de service, valide au moins de six mois, sont autorisés à entrer, séjourner sortir et transiter sur le territoire de l’autre Partie sans visa, pour une durée n’excédant pas quatre-vingt-dix jours, sur une période de cent-quatre-vingt jours, à partir de la date de la première entrée.

L’accord prévoit aussi que les ressortissants de l’une des deux Parties, membres des missions diplomatiques et des représentations consulaires accréditées auprès de l’autre Partie, ainsi que leurs membres de familles faisant partie de leur ménage, détenteurs de passeports diplomatiques ou de service, peuvent entrer, sortir, séjourner et transiter sans visa sur le territoire de l’autre Partie, pendant toute la période de leur accréditation.

Le Maroc prend part aux travaux de la 48ème session ordinaire du Conseil exécutif de l’Union Africaine (UA) par une délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita,

Cette session se tient en prélude au 39ème sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’UA, prévu les 14 et 15 février.