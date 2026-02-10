Maroc : 3,8 millions de dirhams détournés dans une affaire d’arnaque à la Omra

L’Observatoire marocain de la protection du consommateur a appelé les Marocains souhaitant accomplir la Omra à vérifier les autorisations légales des agences de voyages et à conserver tous les documents et reçus afin d’éviter d’être victimes d’escroquerie et de fraude.

Dans un communiqué, l’Observatoire a également demandé aux autorités compétentes de renforcer les contrôles et les sanctions, afin de protéger les consommateurs et de dissuader toute personne tentée de tirer profit des rêves des citoyens.

L’Observatoire a souligné que ces actes constituent une grave atteinte aux droits des consommateurs et une exploitation inacceptable de sentiments religieux nobles, précisant que de telles pratiques ne portent pas seulement préjudice aux victimes, mais nuisent aussi à l’ensemble du secteur des agences de voyages.

Cet avertissement intervient en réaction à l’interpellation, la semaine dernière à Marrakech, du gérant d’une agence de voyages soupçonné d’être impliqué dans des affaires d’escroquerie, d’abus de confiance et de fraude, à la suite de plaintes déposées par des citoyens qui espéraient accomplir la Omra, avant que leur projet ne se transforme en choc et en lourde perte financière.

Selon l’Observatoire, près de 3,8 millions de dirhams auraient été détournés en échange de fausses promesses d’organisation de voyages de Omra. Des passeports, documents, billets d’avion et sommes d’argent, soupçonnés de provenir de cette activité criminelle, auraient également été saisis.