Mohamed Benchaâboun parmi les dirigeants technologiques les plus influents de la région MENA

Mohamed Benchaâboun fait son entrée dans le cercle restreint des dirigeants technologiques les plus influents de la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord). Selon le classement publié par Forbes Middle East, intitulé « Top Tech CEOs », le PDG de Maroc Telecom occupe la 17ᵉ place parmi les principaux dirigeants du secteur technologique dans la région.

Nommé à la tête de Maroc Telecom en mars 2025, Benchaâboun confirme ainsi son rôle stratégique dans l’accélération de la transformation numérique du Royaume. Sa présence dans ce classement prestigieux reflète également l’importance croissante du Maroc dans les dynamiques technologiques régionales.

Un leadership marqué par le lancement de la 5G

Forbes souligne notamment une étape majeure franchie sous sa direction : le lancement de la 5G au Maroc. « En novembre 2025, Maroc Telecom a lancé la 5G dans le Royaume, à la suite de ses coentreprises avec Inwi, Uni Fiber et Uni Tower, grâce à 486,8 millions de dollars d’investissements, pour accélérer le déploiement de la 5G », précise le média financier. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer les infrastructures numériques du pays et à répondre à une demande croissante en connectivité et en innovation.

Les critères exigeants pour un classement sélectif

Le classement Top Tech CEOs de Forbes Middle East repose sur plusieurs critères rigoureux. Parmi eux figurent l’impact du dirigeant sur le marché, l’étendue des marchés desservis, l’expérience dans la fonction, les performances financières de l’entreprise, ainsi que les initiatives technologiques et les investissements réalisés.

Une reconnaissance pour la stratégie numérique du Maroc

La reconnaissance de Mohamed Benchaâboun par Forbes illustre une tendance plus large : la montée en puissance du Maroc comme acteur clé de la transformation technologique dans la région. Avec des investissements structurants et des projets ambitieux comme la 5G, le Royaume consolide sa position dans le paysage numérique africain et international.