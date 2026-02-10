Les premiers mots de Chouki, nouveau patron du RNI

Mohamed Chouki, président du Rassemblement national des indépendants (RNI), a affirmé que la prochaine étape exige de l’ensemble des membres du parti une mobilisation consciente, et non une réaction passagère, une organisation rigoureuse plutôt que de l’improvisation, ainsi qu’un engagement fort sur le terrain.

S’exprimant après son élection en tant que nouveau dirigeant du RNI, en remplacement d’Aziz Akhannouch avant-hier à El Jadida, Chouki a souligné que chaque membre du parti est appelé à être l’ambassadeur du RNI dans son entourage, à porter son discours, à incarner ses valeurs et à défendre ses choix avec des arguments solides, éthiques et proches des citoyens.

« Militants du RNI, vous êtes le cœur battant de ce parti, sa première ligne et sa voix sincère sur le terrain. Vous savez que le leadership ne se construit que par la proximité, que la confiance ne s’améliore que par l’écoute et que les batailles ne se gagnent que par la présence, le travail et la crédibilité», dit-il.

Le nouveau président du RNI aspire à une « mobilisation équilibrée dans sa forme, forte dans son contenu, claire dans ses messages et proche des préoccupations quotidiennes des citoyens, insufflant un nouvel élan de confiance, sans surenchère ni déformation, mais avec franchise, explication et persuasion ».

Dans cet esprit et avec une volonté ferme et un rassemblement collectif solide, Chouki a conclu que « les membres du RNI sont déterminés à poursuivre leur parcours, fidèles aux valeurs de leur parti et sincères dans le service de leur patrie ».