Ramadan: flambée des prix du poisson, la Toile exprime sa colère

A la Une

Les prix du poisson continuent de grimper dans la majorité des marchés, à l’approche du mois de Ramadan.

Un professionnel du secteur a déclaré à Site info que les prix des poissons restent élevés en raison des mauvaises conditions météorologiques que connaît le pays ces derniers temps.

Il a précisé que le prix du merlan a atteint 60 dirhams le kilo, celui de la sole 120 dirhams, le calamar 120 dirhams, les crevettes 100 dirhams, le pageot 50 dirhams et les moules 70 dirhams.

Et d’ajouter que la sardine est devenue très rare sur les marchés, voire quasiment introuvable, en raison des difficultés actuelles liées à sa pêche.

Par ailleurs, de nombreux Marocains ont exprimé, sur les réseaux sociaux, leur vive colère face à cette flambée des prix du poisson, jugée excessive.

H.M.