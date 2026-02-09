Kénitra: ce qui a été prévu face à la montée des eaux de l’Oum Er-Rbia

Par LeSiteinfo avec MAP

Les autorités provinciales de Khénifra ont déployé, dimanche, un dispositif d’intervention d’urgence doublé d’une mobilisation de terrain, dans le cadre de mesures proactives face à la montée du niveau de l’Oum Er-Rbia, fleuve traversant la ville, et ce afin de préserver la sécurité des citoyens et de protéger les vies et les biens.

Ces interventions, menées en parfaite coordination avec les différents services concernés et avec l’appui des éléments de la Protection civile, ont ciblé plusieurs points névralgiques le long des rives du fleuve. L’accent a été mis sur le renforcement de la surveillance et l’intensification des efforts pour parer à tout risque éventuel, notamment au niveau des quartiers exposés aux inondations et des affluents liés au cours d’eau.

Ces opérations s’inscrivent dans le sillage d’un plan d’urgence d’envergure mis en place par le Comité provincial de veille. Ce plan repose sur un suivi constant de la situation, l’échange instantané des données et l’activation des mécanismes de prévision et d’alerte précoce, tout en renforçant la coordination entre les collectivités territoriales et les services techniques pour assurer un niveau optimal de réactivité.

Dans ce même contexte, une batterie de mesures préventives a été adoptée pour garantir la continuité des services d’assainissement liquide. Ces actions ont porté sur le curage des réseaux et des canaux d’évacuation des eaux pluviales, ainsi que sur la réparation immédiate des dégâts causés par les récentes intempéries sur certains tronçons, afin de prévenir toute perturbation du réseau.

Les autorités provinciales de Khénifra, de concert avec l’ensemble des intervenants, maintiennent un état d’alerte maximale jusqu’au retour à la normale. Cette gestion repose sur une approche intégrée alliant vigilance et mobilisation constante, en exécution des Hautes Instructions du Roi Mohammed VI, qui érigent la sécurité des citoyens et la protection de leurs biens en priorité absolue.

S.L.