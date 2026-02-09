Caméra cachée : que prépare Ramez Galal pour le prochain Ramadan ? (PHOTO)

A la Une

L’artiste égyptien Ramez Galal a dévoilé le premier teaser officiel de son émission de caméra cachée pour Ramadan 2026. Un programme qui figure parmi les plus suivis et les plus attendus du monde arabe durant le mois sacré.

Sur l’affiche promotionnelle, Ramez Galal apparaît de dos, avec une chevelure orange voyante et un singe posé sur son épaule, un visuel qui a immédiatement interpellé le public.

Malgré la publication de cette affiche, aucune information officielle n’a encore été communiquée concernant la nature des pièges ou l’identité des célébrités participantes.

L’émission de Ramez Galal conserve toutefois sa place parmi les programmes de caméras cachées les plus populaires, misant chaque saison sur une nouvelle identité visuelle et un concept inédit, avec la participation de nombreuses stars et personnalités piégées dans des situations aussi surprenantes que spectaculaires.

H.M.