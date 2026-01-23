Météo Maroc : Neige et fortes pluies ce vendredi 23 janvier 2026

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 23 janvier 2026.

– Chutes de neige sur les Haut et Moyen Atlas et le Rif a partir de 1100 m et sur les haut plateaux orientaux a partir de 1200 m.

– Fortes pluies et averses orageuses sur le Tangérois, Loukkos, le Rif, la méditerranée, le Nord de l’Oriental, le Moyen et le Haut Atlas et ses régions Ouest voisines, le Saïss, les plaines atlantiques au Nord d’Essaouira.

– Ciel nuageux avec pluies sur le Souss et le Nord des provinces sahariennes.

– Ciel passagèrement nuageux avec pluies faibles sur le Sud de l’Oriental et les provinces Sud.

– Temps assez froid sur les reliefs de l’Atlas.

– Rafales de vent assez fortes a localement fortes sur le Tangérois, les plaines atlantiques Nord, la méditerranée, l’Oriental, l’Atlas, le Sud-Est et les provinces sahariennes.

– Températures minimales de l’ordre de -04/-01°c sur les haut et moyen atlas, de -02/06°c sur le Rif et les haut plateaux, de 12/16°c sur le Sud et près des côtes et de 08/12°c partout ailleurs.

– Température diurne en hausse sur le sud de l’oriental et les provinces sahariennes et en légère baisse partout ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, agitée à forte sur le Détroit, forte à très forte au Nord de Tarfaya et peu agitée à agitée au Sud de Tarfaya.