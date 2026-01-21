Météo Maroc : pluies et averses ce jeudi 22 janvier 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 22 janvier 2026.

– Chutes de neige sur les sommets du Moyen et Haut Atlas.

– Pluies et averses avec risque d’orages sur le Tangérois, Loukkos, le Rif, le Saiss, la Méditerranée, les Haut et le Moyen Atlas et ses régions ouest voisines.

– Pluies sur les plaines atlantiques au Nord d’Essaouira, l’Oriental, le Souss et le Nord des provinces sahariennes.

– Rafales de vent assez fortes à localement fortes sur la Méditerranée, l’Oriental, le Tangérois et l’Atlas.

– Températures minimales de l’ordre de -06/-02°C sur les Haut et Moyen Atlas, de -01/04°C sur le Rif et les Haut plateaux, de 12/16°C sur le Sud et près des côtes et de 05/11°C partout ailleurs.

– Température diurne en Hausse sur tout le Royaume.

– Mer agitée à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, forte à très forte au Nord de Tarfaya et peu agitée à agitée au Sud de Tarfaya.