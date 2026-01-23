Agitation maritime : le ministère recommande d’éviter toute activité en mer

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministère de l’Équipement et de l’Eau a appelé les citoyens à respecter une série de consignes importantes en raison de la forte agitation maritime et de la hausse prévue de la hauteur des vagues au cours des prochains jours, selon les prévisions de la Direction générale de la météorologie (DGM).

Dans un communiqué, le ministère recommande d’éviter toute activité maritime et de se tenir à l’écart des plages et des jetées pendant les périodes de forte houle, afin de prévenir tout danger. Il exhorte également les citoyens à suivre régulièrement les bulletins météorologiques et maritimes locaux et à se conformer aux instructions des autorités compétentes.

Le ministère précise qu’à partir de l’après-midi du vendredi 23 janvier 2026, une mer agitée à très forte est attendue, avec de puissantes vagues provenant de l’ouest à nord-ouest. Cette situation concernera les côtes atlantiques de Tanger à Agadir, où la hauteur des vagues oscillera entre 6 et 8 mètres.

Au niveau du détroit de Gibraltar, les vagues devraient atteindre une hauteur comprise entre 4 et 6 mètres, tandis que sur les côtes méditerranéennes, de Jebha à Saïdia, elles varieront entre 3 et 5 mètres. Le pic de cette agitation maritime est prévu pour le samedi 24 janvier 2026.

Par ailleurs, durant la même période, un fort coefficient de marée est attendu sur les côtes atlantiques, avec des hauteurs comprises entre 3 et 3,8 mètres, notamment tôt le matin et en soirée, précise le communiqué.

En parallèle, des vents parfois forts de secteur ouest sont également prévus à partir de l’après-midi du vendredi. Ils toucheront les côtes atlantiques, le détroit de Gibraltar ainsi que les côtes méditerranéennes, et pourraient persister jusqu’à l’après-midi du dimanche 25 janvier 2026.