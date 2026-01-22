Les RH AWARDS lancent leur 3e édition en mai 2026

Fort du succès des deux premières éditions, les RH AWARDS annoncent le lancement officiel de leur troisième édition, qui se tiendra en mai 2026, en marge du salon Master Plus, organisé par Campus Education.

Cette nouvelle édition s’inscrit dans la continuité d’une initiative devenue incontournable dans l’écosystème RH marocain. La cérémonie des RH AWARDS 2026 mettra à l’honneur les meilleurs Directeurs et Directrices des Ressources Humaines au Maroc, tout en révélant les entreprises lauréates du label Next Gen Employer© 2026-2027, distinction reconnue pour valoriser les pratiques RH les plus innovantes, responsables et orientées talents.

Les candidatures sont officiellement ouvertes dès à présent, pour l’obtention du label Next Gen Employer©. Les entreprises candidates seront évaluées selon des critères exigeants, alignés avec les enjeux actuels du marché du travail : attractivité employeur, développement des compétences, employabilité des jeunes, innovation RH, inclusion et qualité de l’expérience collaborateur.

« À travers les RH AWARDS© et le label Next Gen Employer, notre ambition est claire : continuer à structurer un dialogue durable entre les universités, les entreprises et les talents, et contribuer à l’émergence d’un marché de l’emploi plus lisible, plus équitable et résolument tourné vers l’avenir », souligne Omar Layachi, Directeur associé de Next Gen Employer Label©.

Organisée en synergie avec le salon Master Plus, cette troisième édition renforce la vocation des RH AWARDS© à créer des ponts concrets entre le monde académique et le monde professionnel, en offrant aux étudiants, jeunes diplômés et cadres RH une plateforme de rencontre, de reconnaissance et de projection professionnelle.

Avec cette nouvelle édition, les RH AWARDS confirment leur rôle de baromètre des meilleures pratiques RH au Maroc, tout en consolidant la notoriété du label Next Gen Employer comme un repère stratégique pour les entreprises souhaitant renforcer leur marque employeur et leur impact sur les talents de demain.

À propos des RH AWARDS et de Next Gen Employer Label

Les RH AWARDS© et le label Next Gen Employer distinguent chaque année les Directeurs et Directrices des Ressources Humaines ainsi que les entreprises qui se démarquent par l’excellence et l’innovation de leurs pratiques RH, en lien avec les enjeux d’employabilité, de formation et de transformation des organisations au Maroc.

Le label Next Gen Employer valorise les entreprises engagées en faveur des nouvelles générations de talents, à travers des politiques RH responsables, inclusives et tournées vers le développement durable des compétences.