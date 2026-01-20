Météo Maroc : neige et froid ce mercredi 21 janvier 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour mercredi 21 janvier 2026.

– Chute de neige sur les Haut et Moyen Atlas et le Rif à partir de 2000 m.

– Temps froid sur l’Atlas et assez froid sur le Rif, le Sud-Est et les Hauts plateaux.

– Formations brumeuses sur les plateaux de phosphates et d’Oulmès et le Nord des provinces sahariennes la matinée.

– Pluies ou averses localement orageuses sur les régions au Nord d’Essaouira, le Rif, le Saiss, les Haut et Moyen Atlas et leurs régions ouest.

– Temps nuageux avec pluies sur la rive méditerranéenne et le Nord de l’Oriental.

– Temps passagèrement nuageux avec pluies éparses sur le Souss et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

– Rafales de vent assez fortes à fortes sur la Méditerranée, le Rif, l’Oriental, les côtes nord et les régions de l’Atlas.

– Température minimale de l’ordre de -09/-02°C sur les Haut et Moyen Atlas, de 00/02°C sur le Rif et les Haut plateaux, de 08/13°C sur le Sud et près des côtes et de 02/08°C partout ailleurs.

– Température diurne en légère hausse sur l’Atlas et l’Est du pays.

– Mer agitée à forte en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte au nord de Tantan et peu agitée à agitée au sud de Tantan.