Alerte météo au Maroc: fortes pluies et chutes de neige à partir de ce mercredi

Par LeSiteinfo avec MAP

Des chutes de neige, à partir de 1600 mètres, de fortes pluies, atteignant 100 millimètres, ainsi que des rafales de vent sont prévues de ce mercredi au samedi prochain dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, des chutes de neiges comprises entre 15 et 30 centimètres sont attendues, mercredi et jeudi, à Taza, Guercif, Sefrou, Boulemane et Midelt, a indiqué la DGM dans un bulletin d’alerte dont le niveau de vigilance est orange.

Durant la même période, Ifrane et Azilal connaîtront des chutes de neige de 10 à 15 cm, alors que des neiges (05-10 cm) auront lieu dans les provinces d’Al Hoceima, de Béni Mellal, Taroudant, d’Al Haouz, de Tinghir et de Ouarzazate, ajoute le bulletin.

En sus, des pluies (30 et 50 mm) sont attendues, ce mercredi et jeudi, à Larache, Kénitra, Sidi Kacem, Al Hoceima, Tétouan, M’diq-Fnideq, Chefchaouen, Fahs Anjra, Tanger-Assilah, Ouezzane, Taounate, Sefrou, Ifrane, Taza, Azilal, Béni Mellal, Khénifra et Midelt, a précisé la même source.

Aussi, des pluies oscillant entre 70 et 100 mm sont prévues, vendredi et samedi, à Tanger, Tétouan, Larache, Kénitra, Chefchaouen, Al Hoceima, Ouezzane, Fahs Anjra, Taza, Taounate, Sefrou, Moulay Yacoub, Meknès, Ifrane, Khénifra, Midelt, Béni Mellal et Azilal, d’après la DGM.

En outre, des rafales de vent (75-90 km/h) sont prévues, ce mercredi et jeudi, à Kénitra, Larache, Tanger-Assilah, Fahs Anjra, M’diq-Fnideq, Tétouan, Chefchaouen, Al Hoceima, Taza, Driouech, Guercif, Jerada, Taourirt, Boulemane, Sefrou, Berkane, Oujda, Nador, Figuig, Midelt, Fès, El Hajeb, Ifrane, Tinghir, Ouarzazate, Tata, Tiznit, Sidi Ifni et Guelmim, relève le bulletin.

