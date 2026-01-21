Maymana ouvre son capital à Adenia Partners pour accélérer son expansion

Par LeSiteinfo avec MAP

Maymana, acteur majeur des secteurs de la pâtisserie, de la boulangerie-viennoiserie, de l’épicerie fine et du service traiteur haut de gamme au Maroc, annonce l’entrée d’Adenia Partners dans son capital.

Ce partenariat s’inscrit dans la stratégie de développement national de Maymana et vise à financer les investissements liés à son plan d’expansion pour les prochaines années. La finalisation de l’opération reste soumise à l’autorisation préalable du Conseil de la Concurrence.

L’investissement d’Adenia Partners permettra la sortie totale du fonds Capmezzanine II SCR, géré par CDG Invest Growth, actionnaire de Maymana depuis 2018. Ce dernier a accompagné la société dans la réalisation de plusieurs projets structurants, notamment le renforcement de ses capacités de production et l’expansion de son réseau de boutiques.

L’opération sera assortie d’une augmentation de capital réservée à Adenia, destinée à financer la création d’une nouvelle unité de production intégrée à Rabat. Cette unité répondra aux plus hauts standards de qualité et de traçabilité et soutiendra le déploiement de nouveaux points de vente au Maroc et à l’international.

« Nous nous réjouissons de ce partenariat avec Adenia, investisseur financier panafricain de premier plan, qui s’inscrit pleinement dans notre ambition de faire grandir la marque Maymana et d’en renforcer le positionnement, fondé sur l’exigence de qualité, l’innovation et la satisfaction durable de nos clients. Ce rapprochement contribue à renforcer l’institutionnalisation du Groupe et à soutenir le développement de nos activités à forte valeur ajoutée, tout en approfondissant notre intégration verticale au service d’une expérience client toujours plus maîtrisée, cohérente et différenciante.

Au-delà de son apport en capital, Adenia met à notre disposition une expertise reconnue dans le secteur agroalimentaire, qui nous permettra d’élever encore nos standards, d’anticiper l’évolution des attentes de nos clients et de déployer la marque Maymana avec ambition et constance, au Maroc comme à l’international », déclare Mme Majdouline Benchakroun, Président-Directeur Général de Maymana.

De son côté, M. Mohammed Fassi Fehri, Directeur d’Investissement chez Adenia Partners, explique :

« Notre investissement dans Maymana s’inscrit pleinement dans la stratégie d’Adenia, qui consiste à accompagner des entreprises entrepreneuriales de premier plan en Afrique dans des phases clés de structuration et d’accélération, en tant qu’actionnaire de référence engagé aux côtés des équipes dirigeantes.

Maymana est une marque emblématique au Maroc, portée par un savoir-faire reconnu, une forte exigence opérationnelle et un positionnement différenciant sur des segments à fort potentiel. Aux côtés des actionnaires historiques et du management, nous souhaitons soutenir le renforcement de l’outil de production, accélérer le développement du réseau de points de vente et poursuivre l’internationalisation, tout en consolidant la gouvernance et les fondamentaux organisationnels du Groupe. »

Ascent Capital Partners et le cabinet DLA Piper sont intervenus respectivement en tant que conseil financier et conseil juridique de Maymana et de ses actionnaires. Adenia Partners a, quant à elle, été accompagnée par le cabinet de conseil financier Accuracy et le cabinet juridique URITI.

À propos de Maymana

Fondée en 1985 par Naima Berrada Benchakroun, Maymana est un acteur majeur des biens de grande consommation au Maroc, actif dans les domaines de la boulangerie-pâtisserie, du service traiteur haut de gamme et de l’épicerie fine. Sa clientèle comprend des particuliers, des entreprises, des organisateurs d’événements, des voyageurs, ainsi que des clients en ligne et à l’export.



Depuis sa création, Maymana s’est implantée dans des emplacements stratégiques des principales villes marocaines, tout en renforçant son positionnement dans le segment du service traiteur. En 2013, l’entreprise a initié une stratégie d’expansion internationale avec l’ouverture d’une première boutique en France, une présence dans les aéroports les plus fréquentés du Maroc et le développement de marchés au Moyen-Orient. Maymana emploie près de 500 collaborateurs et exploite 17 sites à travers le Royaume, comprenant 12 points de vente, des unités de production, des dépôts et des sites administratifs.

Pour plus d’informations : www.maymana.ma

À propos d’Adenia Partners

Adenia Partners est une société de capital-investissement panafricaine disposant de plus de 900 millions de dollars d’actifs sous gestion. Elle adopte une approche d’investissement responsable et durable et intervient de manière sectoriellement agnostique, notamment dans les secteurs industriels, du retail, de la distribution et des services B2B.

Forte de plus de 20 ans d’expérience, Adenia a réalisé plus de 30 investissements en Afrique et conduit plus de 20 sorties réussies. En avril 2024, la société a clôturé son cinquième et plus grand fonds, doté de 470 millions de dollars.

Présente dans sept pays africains, Adenia privilégie une approche entrepreneuriale fondée sur des investissements de contrôle et un engagement actif auprès des équipes dirigeantes. Son accompagnement porte sur la stratégie, la gouvernance, la structuration des équipes clés et les projets de croissance, sans intervenir dans la gestion opérationnelle quotidienne.