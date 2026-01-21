Vignette 2026: prix, délai de paiement… Tout ce qu’il faut savoir

La Direction Générale des Impôts (DGI) a informé les usagers, propriétaires de véhicules dont le poids total en charge ou le poids total maximum en charge tracté est inférieur ou égal à 9.000 kilos, que la date limite du paiement de la Taxe Spéciale Annuelle sur les Véhicules (TSAV) au titre de l’année en cours est fixée au 31 janvier 2026.

Pour les véhicules mis en circulation en cours d’année, la TSAV doit être acquittée dans les soixante (60) jours qui suivent la date du récépissé de dépôt du dossier pour la délivrance de la carte grise, précise un communiqué de la DGI.

Concernant les prix, ils restent inchangés pour toutes les catégories de véhicules. 700 dirhams pour les voitures à moteur gasoil de moins de 8CV, et 350 dirhams pour les moteurs essence de la même capacité.

Pour les véhicules à gasoil dont la puissance fiscale est entre 8 à 10 CV, la taxe s’élève à 1.500 dirhams pour le gasoil et à 650 dirhams pour les voitures à essence. Par ailleurs, le prix s’élève à 6.000 dirhams pour les personnes possédant un véhicule gasoil de 11 à 14 CV contre 3.000 dirhams pour l’essence.

Enfin, pour les véhicules avec une puissance supérieure ou égale à 15 CV, le tarif est de 8.000 dirhams pour les véhicules essence, et 20.000 dirhams pour ceux à moteur gasoil.

Les véhicules hybrides et électriques sont exemptés du paiement de la vignette au Maroc.

Par ailleurs, la Direction rappelle que le paiement de la TSAV est gratuit via les Guichets Automatiques Bancaires (GAB), les sites internet et les applications mobiles des banques.

L’attestation de paiement peut être téléchargée à partir du site : www.vignette.ma, fait savoir la même source.

