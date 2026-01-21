Intempéries: suspension des liaisons maritimes entre Tarifa et Tanger

Par LeSiteinfo avec MAP

Les liaisons maritimes entre le port espagnol de Tarifa (Cadix) et celui de Tanger ont été suspendues mercredi à partir de 10h00 en raison des conditions météorologiques défavorables affectant le détroit de Gibraltar, marquées par de fortes pluies et des vents violant, ont annoncé les autorités portuaires de la baie d’Algésiras (APBA).

Toutes les traversées prévues à partir de cette heure ont été annulées, la seule liaison assurée dans la matinée étant celle programmée à 9h00, précise la même source.

Au total, neuf départs opérés par les compagnies Balearia et AML ont été suspendus entre 10h00 et 21h00, rendant la liaison Tarifa–Tanger inopérante durant toute la journée.

Par ailleurs, la connexion maritime entre le port d’Algésiras et Tanger Med demeure opérationnelle, bien que les passagers aient été appelés à rester attentifs aux informations diffusées par l’APBA en raison d’éventuelles perturbations.

L’Agence météorologique nationale (Aemet) espagnole a maintenu pour ce mercredi l’alerte jaune pour précipitations dans la région. Des pluies pouvant atteindre 15 litres par mètre carré en une heure, avec un cumul allant jusqu’à 40 litres en 12 heures, sont attendues, l’alerte restant en vigueur entre 15h00 et minuit.

S.L.