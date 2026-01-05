CAN 2025 : décès d’une supportrice sénégalaise sur l’autoroute Rabat-Tanger

La Fédération sénégalaise de football a publié un message de condoléances sur son site officiel, à la suite du décès d’une supportrice dans un accident de la route sur l’autoroute reliant Rabat à Tanger.

Dans son communiqué, la Fédération indique que la ressortissante sénégalaise Aïda Fall se rendait à la ville de Tanger pour assister au match Sénégal–Soudan, comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations, une rencontre remportée par les « Lions de la Teranga » sur le score de trois buts à un.

La supportrice sénégalaise a perdu la vie samedi après-midi sur l’autoroute, au niveau de l’axe Rabat–Kénitra, alors qu’elle était en route vers Tanger.

La Fédération sénégalaise de football a adressé ses sincères condoléances et sa compassion à la famille et aux proches d’Aïda Fall, ainsi qu’à l’ensemble de la famille du football sénégalais.

Pour rappel, la sélection sénégalaise affrontera le Mali vendredi prochain au Grand Stade de Tanger, à partir de 17 heures, dans le cadre des quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations.