Les prix des tomates s’envolent à l’approche de Ramadan

A l’approche du mois de Ramadan, les prix de la tomate ont grimpé dans la plupart des marchés marocains. Le prix du kilo a atteint 8 dirhams, alors qu’il ne dépassait pas 3 dirhams.

Contacté par Le Site info, un professionnel du secteur a confirmé que les prix de la tomate ont de nouveau augmenté, alors que l’on s’attendait plutôt à une baisse, notamment après les récentes précipitations qu’a connues le Royaume.

Il a ajouté que cette hausse ne concerne pas uniquement la tomate, mais touche l’ensemble des légumes, contrairement aux attentes des consommateurs qui espéraient une baisse des prix

De leur côté, plusieurs consommateurs ont exprimé leurs craintes quant à une nouvelle flambée des prix au cours des prochaines semaines, appelant les autorités à intervenir afin de renforcer le contrôle des prix dans les marchés de gros.

H.M.