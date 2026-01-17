Listes électorales: l’Intérieur fait une annonce importante

Dans un communiqué, le ministre de l’Intérieur précise que les demandes d’inscription des personnes concernées peuvent être déposées auprès des autorités administratives locales dont relèvent leurs lieux de résidence ou via le site électronique « www.listeselectorales.ma ».

De même, le ministre de l’Intérieur rappelle les électrices et électeurs inscrits sur les listes électorales générales qu’ils ont la possibilité de s’assurer de leur inscription sur lesdites listes soit à travers l’envoi d’un SMS au numéro gratuit 2727 ou via le site électronique dédié aux listes électorales générales.

Par ailleurs, toute personne estimant que son nom a été barré de la liste électorale de manière illégale est en mesure de déposer une réclamation auprès de la commission administrative compétente dans le même délai, soit du 18 au 24 janvier courant, note la même source.

Les nouvelles demandes d’inscription et réclamations soumises aux commissions administratives seront examinées lors des réunions qui se tiendront par celles-ci entre les 10 et 14 février 2026, en vue de prendre les décision

