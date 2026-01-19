Météo Maroc: pluies, temps froid et chutes de neige ce lundi

A la Une

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour lundi 19 janvier 2026 :

– Temps froid sur l’Atlas, le Rif, le Sud-Est et les Hauts plateaux.

– Temps nuageux avec pluies ou averses sur les plaines nord et centre, la rive méditerranéenne, le nord de l’Oriental et les régions à l’ouest de l’Atlas.

– Chute de neige sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux.

– Rafales de vent assez fortes à localement fortes sur les provinces sud, les côtes centre, la méditerranée, le Sud-Est et l’Oriental.

– Chasse-poussière sur l’intérieur des provinces sud.

– Température minimale de l’ordre de -09/-02°c sur l’Atlas et le sud de l’Oriental, de 10/14°c sur le Nord-Ouest et le sud des provinces sahariennes, de 06/10°c sur le Souss, le Gharb, et près des côtes et de -01/05°c ailleurs.

– Température diurne en légère baisse sur l’oriental et l’extrême sud, et en hausse ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, agitée à forte le long du littoral et

S.L