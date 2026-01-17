Météo Maroc: pluies, chutes de neige et baisse des températures ce dimanche

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 18 janvier 2026 :

– Temps pluvieux avec averses parfois orageuses sur les plaines nord et centre, le Souss, le Rif, le Saiss, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, la rive méditerranéenne, l’Atlas et ses plaines ouest.

– Chute de neige localement abondante sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux Orientaux.

– Ciel nuageux avec pluies sur l’Oriental, les provinces sahariennes et le Sud-Est.

– Temps froid sur l’Atlas, le Rif, le Sud-Est et les Hauts plateaux.

– Rafales de vent assez fortes à localement fortes sur les régions centre, l’Atlas, les provinces sud et les plaines nord.

– Température minimale de l’ordre de -08/-02°C sur l’Atlas, de -02/03°C sur le Rif, le Sud-Est et les Hauts plateaux Orientaux, de 07/12°C près des côtes et de 03/07°C ailleurs.

– Températures diurnes en baisse.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, forte à très forte entre El Jorf et Tarfaya et agitée à forte ailleurs.

