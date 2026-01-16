Le Chef de gouvernement attendu au Parlement ce lundi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Chambre des représentants tiendra, lundi, une séance plénière consacrée aux questions orales adressées au chef du gouvernement sur la politique générale.

Cette séance, qui se tient conformément aux dispositions du 3e paragraphe de l’article 100 de la Constitution et du règlement intérieur de la Chambre, débutera à 15H00 et sera axée sur le thème « Rôle de l’économie sociale et solidaire dans le tissu productif et le renforcement du développement social et spatial », indique un communiqué de la Chambre des représentants.

S.L.