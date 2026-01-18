Démission ou pas ? Walid Regragui évite la réponse (VIDEO)

Walid Regragui, sélectionneur de l’équipe nationale marocaine, a évité de commenter une éventuelle démission après la perte du titre de la Coupe d’Afrique des Nations en finale disputée ce dimanche, se contentant d’assumer pleinement sa responsabilité vis-à-vis de l’équipe et de la performance de ses joueurs.

Lors de la conférence de presse d’après-match, Regragui a déclaré : « Les joueurs se sont battus. C’est moi qui assume la responsabilité et je ne me cacherai pas. »

Pour rappel, la rencontre Maroc–Sénégal s’est achevée sur un score nul et vierge à l’issue du temps réglementaire, après un penalty manqué par Díaz. Le but est intervenu en prolongation, lorsque Pape Gueye a inscrit le but décisif lors de la première période, offrant ainsi le sacre aux Lions de la Téranga.