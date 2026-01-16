Chutes de neige, fortes pluies et vague de froid, de vendredi à mardi dans ces villes

Par LeSiteinfo avec MAP

Des chutes de neige, de fortes pluies ou averses orageuses et une vague de froid sont prévues, de vendredi à mardi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, des chutes de neige à partir de 1.400 mètres d’altitude (35-80 cm), toucheront de vendredi à 18H00 à lundi à 06H00 les provinces d’Al Haouz, Azilal et Chichaoua, indique la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Aussi, des chutes de neige au-delà de 1.300 mètres (15-35 cm) sont attendues, de vendredi à 18H00 à lundi à 06H00 dans les provinces de Midelt, Béni Mellal, Ouarzazate, Tinghir, Ifrane, Khénifra, Sefrou, Boulemane, Al Hoceima, Chefchaouen, Guercif, Taza et Taroudant.

Des chutes de neige au-delà de 1.200 mètres (10-15 cm) sont attendues, de vendredi à 18H00 à lundi à 06H00 dans les provinces de Driouech, Figuig, Errachidia, Taourirt et El Hajeb.

Durant la même période, des chutes de neige à partir de 1.500 m (10-15 cm) seront enregistrées dans les provinces de Chtouka Ait Baha et Tiznit, précise la même source.

Par ailleurs, de fortes pluies ou averses orageuses sont prévues de vendredi à 18H00 à samedi à 18H00 avec des hauteurs allant de 20 à 40 mm dans les provinces de Kénitra, Sidi Slimane, Benslimane, Berrechid, Rabat, Khouribga, Salé, Skhirat-Témara, Meknès, Azilal, Casablanca, Mediouna, El Kelaâ des Sraghna, Mohammadia, Nouaceur, Khémisset, Al Hoceima, Al Haouz, Fquih Ben Salah, Tanger-Assilah, Ouezzane, Béni Mellal, Larache, Chefchaouen, Sidi Kacem, Khénifra et El Hajeb.

En outre, une vague de froid avec des températures comprises entre -09 et -03°C est prévue, de dimanche à mardi, dans les provinces de Tinghir, Al Haouz, Midelt, Boulemane, Sefrou, Guercif, Taza, Ouarzazate, Taroudant, Chichaoua, Azilal, Béni Mellal, Ifrane et Khénifra.