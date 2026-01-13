Météo Maroc: chutes de neige et pluies ce mercredi 14 janvier

A la Une

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour mercredi 14 janvier 2026 :

– Temps assez froid à localement froid sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux.

– Chutes de neige sur le Haut et le Moyen Atlas à partir de 1700m.

– Passages nuageux assez denses avec pluies ou averses localement orageuses sur le Tangérois, le Rif, Loukkos et le Nord du Gharb.

– Temps passagèrement nuageux avec pluies sur la Méditerranée, le Saiss, le Haut Atlas, les plaines atlantiques au Nord d’Essaouira et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

– Temps passagèrement nuageux avec ondées éparses sur le Souss, le Moyen Atlas et ses plaines ouest voisines, le Sud-Est et les plateaux de phosphates et d’Oulmès.

– Rafales de vent assez fortes avec chasse-poussière locales sur le Sud.

– Température minimale de l’ordre de -06/01°C sur l’Atlas, de 02/06°C sur le Rif, le Sud-Est et l’Oriental, de 12/16°C près des côtes sud et de 06/12°C partout ailleurs.

– Températures diurnes en baisse dans l’ensemble.

– Mer belle en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Tanger et Tan-Tan, et peu agitée à agitée ailleurs.

