Météo Maroc: chutes de neige et risque d’orage ce mardi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour mardi 13 janvier 2026 :

– Temps assez froid avec gelée sur les reliefs, l’Oriental, le Sud-Est et les Hauts plateaux.

– Chutes neige sur le Sud du Haut Atlas.

– Passages nuageux denses avec pluies ou averses avec risque d’orage sur Chiadma, le Souss, l’Anti-Atlas et ses versants Est, Abda, Doukkala et le Sud du Haut Atlas dès l’après-midi.

– Temps peu à passagèrement nuageux sur les plaines nord et centres, les Haut et Moyen Atlas et le Nord des provinces sahariennes avec quelques gouttes de pluies éparses, la nuit suivante.

– Rafales de vent assez fortes sur l’Oriental, l’Atlas, les côtes centres et les provinces sahariennes.

– Température minimale de l’ordre de -05/01°C sur l’Atlas, de 01/06°C sur le Rif, le Sud-Est et l’Oriental, de 11/18°C sur le Souss, le Nord des provinces sahariennes et près des côtes et de 06/11°C partout ailleurs.

– Températures diurnes en légère baisse dans l’ensemble.

– Mer belle en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée devenant agitée à forte l’après-midi entre Tanger et Tan-Tan, localement belle entre Tarfaya et Boujdour, et peu agitée à agitée ailleurs.

S.L.