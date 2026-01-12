Plus de 160 routes affectées par les intempéries qui ont touché le Maroc

Par LeSiteinfo avec MAP

Les perturbations météorologiques ayant touché le Maroc entre le 12 décembre dernier et le 7 janvier ont causé des interruptions de la circulation sur plus de 165 tronçons routiers nationaux, régionaux et provinciaux, a indiqué, lundi, le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka.

Répondant à des questions orales à la Chambre des représentants sur « la situation des routes rurales », le ministre a précisé que ces interruptions, résultant d’averses orageuses et de chutes de neige exceptionnelles, sont dues à la montée du niveau de certains cours d’eau, aux éboulements rocheux ou encore aux glissements de terrain.

L’épaisseur de la neige sur certains tronçons routiers a dépassé un mètre et trois mètres pour les accumulations neigeuses, notamment sur les axes routiers des provinces d’Azilal, Tinghir, Guercif, Taza et de Boulemane, a ajouté M. Baraka.

Selon lui, ont également été constatées 88 coupures de la circulation sur 2.435 km de routes nationales, régionales et provinciales dans les provinces d’Ifrane, El Hajeb, Sefrou, Boulemane, Taza, Béni Mellal, Khénifra, Al Hoceima, Oujda, Jerada, Guercif et de Taroudant.

Dans ses interventions, le ministère adopte une approche graduelle priorisant les routes nationales en tant qu’axes principaux pour la mobilité et les services vitaux, a-t-il relevé, ajoutant que la durée moyenne nécessaire pour rouvrir les routes bloquées par la neige, qui oscille entre 17 et 28 heures, se situe entre 14 et 24 heures pour les routes nationales.

Par ailleurs, Baraka a fait savoir que les équipes de maintenance et de déneigement relevant de son département ont procédé à la réouverture de la quasi-totalité de ces axes routiers, en coordination avec les autorités locales, notant que certains axes ont été rouverts à plusieurs reprises en raison de la récurrence des tempêtes de neige accompagnées de vents violents qui rendaient très difficile l’action des équipes.

Les opérations de déneigement ont nécessité plus de temps sur les tronçons routiers non revêtus, où l’utilisation des engins conventionnels s’avère difficile, imposant le recours à d’autres équipements tels que les bulldozers et les niveleuses, a-t-il expliqué.

Pour désenclaver les populations isolées par la neige, Baraka a souligné que le ministère, en coordination avec les autorités locales, a doté les provinces d’Azilal, Midelt, Khénifra, Ouarzazate et Tinghir de davantage de moyens afin d’accélérer la cadence des opérations de déneigement, de rouvrir dans les meilleurs délais les routes, les voies et les pistes non classées.

Les équipes de déneigement sont intervenues pour déneiger plusieurs pistes dans les provinces d’Azilal, Khénifra, Midelt, Tinghir, Ouarzazate, Boulemane, Al Haouz, Béni Mellal, Chefchaouen, Chichaoua, Guercif, Taza et de Sefrou, a poursuivi le ministre, faisant savoir que 832 personnes et 357 engins ont été mobilisés, dont des camions-étraves, des fraises à neige, des niveleuses, des excavateurs et des bulldozers.

S.L.