Conseil de gouvernement à Rabat: nominations à des fonctions supérieures

Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi, des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère de l’Économie et des Finances, Adil Bajja a été nommé directeur de la Concurrence, des Prix et de la Compensation.

S’agissant du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, El Hassan Khouya a été nommé directeur du Centre d’orientation et de planification pédagogiques et Nadia Boudad, inspectrice générale des affaires pédagogiques, indique un communiqué du ministère délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement.

Concernant le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Noureddine El Haloui a été nommé Secrétaire général et Jamal Zahi, doyen de la Faculté d’économie et de gestion de Settat.

Quant au ministère de la Transition énergétique et du Développement durable – département du Développement durable, Bouezkri Razi a été nommé Secrétaire général, alors qu’au niveau du ministère de l’Équipement et de l’Eau, Hanane Baghdad a été nommée directrice de la Recherche et de la Planification de l’eau.

