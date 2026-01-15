CAF Awards 2025 : le Maroc domine les distinctions du football féminin africain

Le Maroc a dominé les distinctions des ultimes lauréates des catégories féminines des CAF Awards 2025, qui se sont déroulés, jeudi au Complexe Mohammed VI de football à Salé, à l’occasion de la cérémonie du tirage au sort de la Coupe d’Afrique des nations féminine Maroc-2026.

Les distinctions de coach féminine de l’année, joueuse interclubs féminine de l’année et club féminin de l’année avaient été différées afin de permettre l’achèvement de la Ligue des champions africaine féminine Égypte-2025.

Ainsi, l’attaquante de l’AS FAR, Sanaa Mssoudy a été désignée meilleure joueuse interclubs africaine de l’année devant Ami Diallo de l’ASEC Mimosas et de sa coéquipière à l’AS FAR, Doha El Madani.

Dans la catégorie du club féminin de l’année, l’AS FAR a été distinguée après avoir soulevé son deuxième titre continental de la Ligue des champions africaine féminine en venant à bout de l’ASEC Mimosas (2-1).

Le prix de coach féminine de l’année a, lui, été décerné à la Marocaine Lamia Boumehdi (TP Mazembe) qui était en lice dans cette catégorie aux côtés du sélectionneur de l’équipe nationale féminine du Maroc, Jorge Vilda, et du sélectionneur de l’équipe féminine du Nigeria, Justin Madugu.

S.L.