Plus de 90% des plaintes traitées par les parquets en 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Procureur général du Roi près la Cour de Cassation, Président du Ministère public, Hicham Balaoui, a affirmé, mardi à Rabat, que les parquets près les tribunaux du Royaume ont enregistré, au titre de l’année 2025, un total de 574.972 plaintes, dont 525.381 ont été traitées, soit un taux de réalisation d’environ 91%.

S’exprimant à l’occasion de l’ouverture de l’année judiciaire 2026, qui se tient avec la Haute Approbation du Roi Mohammed VI, sous le thème « La justice au service du citoyen », Balaoui a précisé que ces plaintes se répartissent entre 29.499 enregistrées au niveau des Cours d’appel, dont 27.651 ont été traitées (94%), et 545.473 au niveau des juridictions de première instance, dont 497.730 ont été traitées (91%).

Il a également souligné que les magistrats du Ministère public au niveau des tribunaux du Royaume ont déployé d’importants efforts permettant de réaliser un bilan « très positif », comme en témoignent les résultats enregistrés, ajoutant que le Ministère public près la Cour de cassation a réalisé une performance remarquable, notamment en matière d’amélioration des taux de réalisation et de réduction des arriérés.

Au cours de l’année 2025, les parquets ont effectué 22.944 visites dans les locaux de garde à vue sur 19.286 prévues légalement, ainsi que 201 visites aux établissements de prise en charge des maladies mentales sur 136 prévues, contre 186 en 2024, outre 1.186 visites aux établissements pénitentiaires sur 888 prévues, soit un taux d’environ 134 %, ce qui traduit l’intérêt particulier accordé par le Ministère public à la protection des droits et libertés des personnes, a-t-il indiqué.

Concernant la protection des catégories vulnérables, Balaoui a relevé que les parquets veillent à soutenir les efforts visant à garantir leurs droits à travers l’activation des mesures de protection prévues et l’adoption des meilleures pratiques dans le traitement de leurs dossiers.

Il a aussi mis en avant les efforts du Ministère public dans le domaine social, notamment la mise en œuvre de la convention de lutte contre la déperdition scolaire, ayant permis la réintégration de 78.221 élèves au titre de l’année scolaire 2024-2025, ainsi que la lutte contre le mariage des mineures, avec 12.174 réquisitions tendant au refus de l’autorisation de mariage, soit 84 % de l’ensemble des demandes enregistrées en 2025, en hausse de 12 % par rapport à l’année précédente.

S’agissant des tribunaux commerciaux, le Président du Ministère public a souligné l’implication des parquets en 2025 dans plusieurs initiatives visant à instaurer un climat favorable à l’investissement et à sa protection, à travers 177 requêtes, contre 144 relatives aux procédures de traitement des difficultés des entreprises, soit une hausse de 10 %.

Sur le plan de la formation, Balaoui a fait savoir que 49 sessions ont été organisées au profit de 3.159 participants, parallèlement à l’élaboration de guides pratiques pour l’amélioration des enquêtes criminelles et la prise en charge des enfants en situation de migration, ainsi que le lancement de cycles spécialisés en techniques de gestion des relations avec les médias et de communication numérique.

Par ailleurs, Balaoui a fait état de l’accompagnement des grands événements sportifs à travers la création de bureaux du Ministère public dans les stades accueillant les matchs de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-Maroc 2025).

Il a ajouté que la Présidence du Ministère public, consciente des enjeux liés au chantier de la digitalisation en tant que levier de modernisation de la justice et d’amélioration de ses services, œuvre à l’actualisation continue de sa stratégie numérique à travers plusieurs projets innovants visant à renforcer l’usage des technologies de l’information dans la gestion interne.

Balaoui a, enfin, réaffirmé la détermination du Ministère public à poursuivre, avec le même engagement, la valorisation des acquis accumulés et la réalisation des objectifs fixés pour l’année judiciaire 2026, dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique de la Présidence du Ministère public pour la période 2026-2028.

S.L.