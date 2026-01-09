Intempéries à Ifrane : des routes fermées et une circulation limitée

La direction provinciale du ministère de l’Équipement, du Transport et de la Logistique à Ifrane a dévoilé, ce vendredi, l’état des principaux axes routiers de la région, dans un contexte marqué par la poursuite des chutes de neige.

Dans un bulletin d’information, la direction a précisé que « la route provinciale n° 7231 reliant Ifrane à Hébri via Michlifen est fermée à la circulation ».

Elle a également indiqué que « la route nationale n° 13 reliant Timahdite à Aït Oufella reste ouverte aux véhicules légers, mais fermée aux véhicules avec remorque ».

En revanche, la direction a souligné que les autres axes routiers, notamment ceux reliant El Hajeb à Azrou, ou Azrou à Timahdite, demeurent ouverts à la circulation jusqu’à présent.