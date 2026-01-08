Météo Maroc : temps assez froid ce vendredi 09 janvier 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 09 janvier 2026.

– Temps assez froid à localement froid sur l’Atlas, le Rif, le Sud-Est, les Hauts Plateaux et le Nord-Est des provinces sahariennes.

– Nuages bas avec formations brumeuses ou bruines sur les plaines atlantiques nord et localement sur le Moyen Atlas, la matinée et la nuit.

– Ciel passagèrement nuageux avec pluies éparses sur le Tangérois, la nuit.

– Rafales de vent localement assez fortes sur la Méditerranée, les côtes centres et sud.

– Température minimale de l’ordre de -09/-04°C sur l’Atlas, de -03/02°C sur le Rif, les Hauts Plateaux et le Sud-Est, de 08/10°C sur le Sud des provinces sahariennes et de 03/08°C partout ailleurs.

– Température diurne en légère baisse sur les plaines atlantiques nord et centres et les provinces sahariennes.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et le long du littoral atlantique.