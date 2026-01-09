Tarik Bouidar s’en va, le dessin de presse marocain en deuil

Tarik Bouidar, connu pour ses pseudonymes Rik et Carlos dans les colonnes de L’Économiste et de Le360, est décédé à l’âge de 50 ans, dans la nuit du jeudi au vendredi à Casablanca.

Artiste au trait élégant et précis, Bouidar savait capturer l’essence de l’actualité avec légèreté et profondeur. Ses dessins n’étaient pas seulement des caricatures, ils étaient des fenêtres sur la société, des éclats de vérité mêlés d’ironie et de tendresse.

Au-delà de son talent, Tarik était un homme discret, généreux et profondément humain. Ses collègues et lecteurs se souviendront de sa gentillesse, de sa capacité à écouter, de son rire chaleureux et de sa manière unique de transformer des situations complexes en images simples mais puissantes. Son départ laisse un grande vide dans le paysage du dessin de presse et dans le cœur de ceux qui ont eu la chance de le connaître.

En ces circonstances attristées, Le Site info présente ses sincères condoléances à la famille de Tarik Bouidar, à ses amis et à ses proches. Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons.

H.M.