La terre a tremblé dans la ville de Martil : Nasser Jebbour rassure

Un tremblement de terre de magnitude 4,4 degrés sur l’échelle de Richter a été enregistré jeudi à 18h30 au large de la ville de Martil.

Selon Nasser Jebbour, le directeur de l’Institut national de géophysique, le séisme s’est produit à 70 kilomètres des côtes, avec une profondeur de 60 kilomètres, soulignant que les habitants de Martil et des villes avoisinantes n’ont pas ressenti la secousse.

Le directeur a par ailleurs tenu à rassurer les habitants du nord et précisé que ce type de phénomène est normal et sans danger.

R.T.