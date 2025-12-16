Météo au Maroc: usagers de la route, ceci vous concerne

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministère de l’Équipement et de l’Eau a indiqué que certains axes routiers relevant des provinces où sont prévues des chutes de neige denses et de fortes pluies orageuses peuvent connaître des perturbations de la circulation, exhortant les usagers de la route à reporter leur voyage à travers ces provinces, sauf en cas de force majeure.

« Suite au bulletin d’alerte météorologique émis par la Direction Générale de la Météorologie, qui prévoit des chutes de neige denses sur les reliefs dépassant les 1.400 m avec des épaisseurs comprises entre 10 et 80 cm au niveau des provinces situées dans les Grand et Moyen Atlas, les reliefs du Rif et le haut de l’Oriental, et de fortes pluies orageuses avec des pluviométries comprises entre 25 et 65 mm au niveau de plusieurs provinces du Royaume à partir de la nuit de lundi 15 décembre et jusqu’à mercredi 17 décembre, certains axes routiers relevant de ces provinces peuvent connaître des perturbations de la circulation », souligne le ministère dans un communiqué.

Dans de pareilles situations météorologiques et afin d’assurer la sécurité des usagers de la route, le ministère appelle les usagers de la route à reporter leur voyage à travers ces provinces durant cette période, sauf en cas de force majeure, à éviter les déplacements pendant la nuit et à se préparer avant le voyage par la vérification de l’état mécanique des véhicules (batterie, freins, éclairage, pression des pneus, balais d’essuie-glace, liquide lave glace, carburant en quantité suffisante et état du chauffage).

Les usagers de la route sont aussi appelés à être vigilants, surtout au niveau des sections routières susceptibles d’être submergées, notamment les points bas et les traversées de la route des Oueds et Chaâbas, à éviter l’excès de vitesse et tout dépassement ou manœuvre brusque, respecter la distance de sécurité entre les véhicules et éviter de s’aventurer à passer sur les radiers submersibles pendant les crues.

Dans ce contexte, le ministère met l’accent sur la nécessité de respecter les panneaux de signalisation et de se conformer aux instructions des autorités locales et des brigades sur place relevant des directions territoriales du ministère, afin d’assurer une circulation routière fluide.

Pour plus d’informations, les usagers de la route sont invités à contacter le Centre de permanence de la Direction Générale des Routes sur le numéro téléphonique « 05 37 71 17 17 ».

S.L.