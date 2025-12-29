Le frère de Hakim Ziyech inhumé à Berkane

Les funérailles du frère de Hakim Ziyech ont eu lieu ce lundi après la prière d’Addohr à Berkane, la ville natale du défunt.

Dans une atmosphère empreinte de tristesse, la dépouille de Issam Ziyech a été inhumée à douar Qnin, relevant de la commune de Tafoughalt, en présence des membres de sa famille, des habitants de la région ainsi que de plusieurs personnalités sportives.

La prière funéraire a été accomplie à la mosquée du douar avant l’inhumation, en présence notamment de Hicham Aït Menna, le président du Wydad de Casablanca.

Pour rappel, Hakim Ziyech avait été endeuillé mardi dernier par le décès de son frère, comme l’avait annoncé le Wydad dans un communiqué présentant ses condoléances et ses sincères sentiments de compassion à son joueur.

H.M.