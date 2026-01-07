Météo Maroc : temps froid ce jeudi 08 janvier 2026

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 08 janvier 2026.

– Temps froid sur l’Atlas, assez froid sur le Rif, le Sud-Est et les Hauts plateaux.

– Nuages bas assez denses sur l’extrême Nord-Ouest, la Méditerranée et le Nord de l’Oriental avec bruine possible.

– Rafales de vent assez fortes sur les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroit.

– Température minimale de l’ordre de -10/-02°C sur l’Atlas, de -02/03°C sur le Rif, les Hauts plateaux et le Sud-Est, de 08/12°C sur les provinces sud, le Souss, l’extrême nord-ouest et la rive méditerranéenne, et de 03/08°C partout ailleurs.

– Température diurne en hausse, sauf sur l’Est des provinces Sud.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée au nord de Tan Tan et agitée à forte au Sud, localement forte entre Agadir et Tarfaya.