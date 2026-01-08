CAN 2025: les cafés et les restaurants sous le feu des critiques

L’Association marocaine pour la protection et l’orientation du consommateur de Marrakech-Safi a dénoncé l’exploitation, par certains propriétaires de cafés et restaurants de la ville ocre, de la passion des Marocains pour le football afin de réaliser davantage de profits durant la diffusion des matchs de la CAN 2025.

Dans une lettre adressée au wali de la région, l’association indique que le guichet du consommateur relevant de ses services a reçu plusieurs plaintes de citoyens exprimant leur profond mécontentement face à la cupidité de certains gérants de cafés.

Dans ce courrier, dont Le Site info détient copie, l’association précise que de nombreux cafés se rendent coupables de plusieurs infractions, notamment des augmentations soudaines et injustifiées des prix des boissons pendant les matchs, sans aucun fondement légal ni amélioration de la qualité du service.

L’association relève également que le consommateur est parfois contraint de payer un montant élevé et imposé à l’avance pour avoir le droit de s’asseoir, ce qui le prive de son droit fondamental et légal de choisir librement.

L’association a enfin appelé le wali à donner des instructions fermes aux services compétents et aux commissions mixtes de contrôle afin de mener des opérations de terrain répressives dans les cafés durant les horaires des matchs, de veiller à l’application rigoureuse de la loi 31.08 et de dresser des procès-verbaux à l’encontre des contrevenants afin de protéger les consommateurs.

K.C. (avec N.M.)