Après plusieurs années d’absence, la neige est de retour à Oujda (VIDEO)

La ville d’Oujda a connu, mardi soir, des chutes importantes de neige qui ont recouvert les différentes rues et places de la capitale de l’Oriental, et ce après plusieurs années d’absence.

Ces chutes de neige, qui ont commencé à tomber dès le début de la soirée, ont étendu un manteau blanc sur la ville, créant une atmosphère de joie et de bonheur parmi les habitants qui sont sortis pour célébrer ce visiteur ’’exceptionnel » et immortaliser le moment.

Cette chute de neige intervient alors que la région de l’Oriental connaît une vague de froid, comme signalée dans les prévisions de la Direction générale de la météorologie qui avait annoncé le passage de masses d’air froid ayant entraîné une baisse notable des températures et des précipitations pluvieuses et neigeuses dans plusieurs parties de la région.

Plusieurs citoyens qui sont sortis dans les rues pour passer des moments sous la neige et s’amuser, ont exprimé dans des déclarations à la MAP leur émerveillement et leur optimisme face à ces précipitations qui contribueront à renforcer la nappe phréatique et à revitaliser la saison agricole dans la région, outre leur aspect esthétique que la ville n’avait pas connu depuis des années.

S.L.