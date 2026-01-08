Il n’y a pas de crise interne au sein du RNI, selon une source autorisée

Une source autorisée a démenti l’existence de divisions internes au sein du RNI, à l’approche de la session de son Conseil national prévue ce week-end, et à quelques mois seulement des élections 2026.

Dans une déclaration à Le Site info, la même source a assuré que les informations relayées récemment à ce sujet sont totalement infondées et manquent de précision, soulignant que les préparatifs de la session se déroulent normalement.

Selon la même source, toute tentative de semer le doute ou la confusion se heurte à « l’ampleur du soutien dont bénéficie le président du parti », précisant que « des divergences peuvent exister localement ou même au niveau central entre militants et dirigeants ».

Et d’ajouter que l’ensemble des composantes du parti s’accorde néanmoins sur le fait que « le leadership d’Aziz Akhannouch a permis de contenir tout ce qui pourrait freiner le projet organisationnel et sociétal du RNI ».

M.B.