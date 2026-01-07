CAN 2025 : l’Université Euromed de Fès au cœur du débat sur la gouvernance du football africain

En partenariat avec le Comité d’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (AFCON), l’Université Euromed de Fès a organisé une conférence-débat de haut niveau, sous le thème : « CAN 25 : soft power, identité et gouvernance du football africain ».dans son allocution d’ouverture de la rencontre , Professeur Mostapha Bousmina, Président de l’Université Euromed de Fès, a rappelé l’importance du sport, et en particulier du football, comme levier de rayonnement, de cohésion et de structuration à l’échelle africaine. Il a également souligné le rôle central du Maroc dans l’organisation de grands événements sportifs continentaux, mettant en avant les efforts engagés par le Royaume en matière d’infrastructures, de gouvernance sportive, de formation et d’anticipation, pour une organisation exemplaire de la CAN et en préparation d’un plus grand événement à l’échelle planétaire ; celui du Mondial 2030.

Présentée devant un auditoire de près de 600 participants, cette conférence était structurée autour de deux panels thématiques, permettant d’aborder de manière concrète le rôle de la CAN dans les dynamiques africaines contemporaines, avec des regards croisés entre institutionnels, académiques et opérationnels.

Parmi les intervenants figuraient notamment des personnalités institutionnelles, des universitaires et des experts de premier plan dans les domaines du sport et de sa gouvernance, parmi lesquels Camille Bounama Sylla, envoyé spécial du Président de la République de la Sierra Leone, Abdellatif El Mouktarid, Représentant de la Fédération Royale Marocaine du Football, Pr. Abdesselam Mili, Directeur de la promotion du sport scolaire, M. Omar Bennis, Président de l’Association Club MAS, M. Birouk Amine, journaliste sportif, aux côtés de professeurs universitaires, de spécialistes de la gouvernance sportive et d’acteurs du football national et continental.

Les intervenants ont mis en lumière les opportunités qu’offre l’organisation de la CAN 2025 au Maroc, en tant que levier de rayonnement international, de coopération africaine et de valorisation durable des infrastructures sportives, tout en abordant les enjeux liés à l’éthique et à l’intégrité dans la gouvernance du sport.

Par cette initiative, L’Université Euromed de Fès confirme son rôle de plateforme d’échange et de réflexion académiques et cultuels, capable de regrouper experts universitaires, décideurs institutionnels et acteurs de terrain autour des grands enjeux sportifs contemporains. En plaçant la CAN 2025 au cœur d’un débat structuré, riche et instructif, l’UEMF a su nourrir une réflexion stratégique et globale sur l’avenir du football africain, au-delà de l’événement sportif lui-même.