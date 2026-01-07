Safi : arrêt temporaire de la commercialisation des moules de Cap Beddouza

Par LeSiteinfo avec MAP

Le secrétariat d’État chargé de la Pêche maritime a annoncé, mercredi, l’interdiction de la récolte et de la commercialisation des produits conchylicoles issus de la zone conchylicole Cap Beddouza, relevant de la circonscription maritime de Safi, et ce jusqu’à épuration totale du milieu.

Cette décision intervient suite aux résultats d’analyses effectuées par l’Institut National de Recherche Halieutique (INRH) au niveau de ladite zone, qui dénotent une contamination bactériologique de la moule à des teneurs dépassant les normes admises, indique un communiqué du secrétariat d’État.

En conséquence, poursuit la même source, il est recommandé aux consommateurs de ne s’approvisionner qu’en produits conditionnés, portant les étiquettes sanitaires d’identification et commercialisés dans les points de vente autorisés (marchés officiels).

Les coquillages colportés ou vendus en vrac ne présentent aucune garantie de salubrité et constituent un danger pour la santé publique, avertit le secrétariat.