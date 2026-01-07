Neige à Oujda : un phénomène rare qui surprend les habitants (VIDEO)

Incroyable mais vrai. Oujda s’est réveillée sous un manteau blanc. Un phénomène aussi rare que spectaculaire, qui a surpris habitants et automobilistes de la capitale de l’Oriental.

Dès les premières heures de la matinée, les flocons ont recouvert toits, routes et espaces verts, offrant des images inhabituelles pour une ville plus souvent associée à la chaleur et au climat sec.

Cette chute de neige, exceptionnelle dans la région, a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, entre émerveillement, photos insolites et prudence face aux conditions de circulation.

Si l’épisode reste limité dans le temps, il rappelle que la météo peut parfois réserver des surprises inattendues, même dans des zones où la neige relève presque de l’exception.