Météo: reprise des cours mardi à Tiznit

Par LeSiteinfo avec MAP

La Direction provinciale du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports à Tiznit a annoncé la reprise à compter du mardi, des cours dans l’ensemble des établissements scolaires publics et privés de la province.

Dans un communiqué, la Direction a précisé que cette décision fait suite à la mise à jour du bulletin d’alerte émis par la Direction générale de la météorologie (DGM), faisant état d’une amélioration des conditions météorologiques dans la province.

La Direction provinciale a appelé l’ensemble des intervenants à prendre les mesures de vigilance nécessaires, tout en veillant au suivi de l’état des routes, des pistes et des oueds, en coordination avec les autorités locales et les services compétents, ainsi qu’à assurer la communication avec les associations chargées de la gestion du transport scolaire, afin de garantir la sécurité des usagers des établissements scolaires de la province.

Les cours avaient été suspendus à titre préventif et exceptionnel dans la province de Tiznit, vendredi après-midi, samedi et lundi derniers, suite au bulletin d’alerte émis par la DGM, qui faisait état de fortes perturbations météorologiques accompagnées de précipitations importantes et de vents violents.