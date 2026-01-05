Météo Maroc : baisse des températures ce mardi 06 janvier 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour mardi 06 janvier 2026.

– Baisse sensible des températures, avec un temps assez froid à froid sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux.

– Chutes de neige sur les Haut et Moyen Atlas et les Hauts plateaux au delà de 1200m, avec flocons de neige sur les reliefs du Rif.

– Pluies ou averses sur l’Est de la méditerranée, le nord de l’Oriental, l’Atlas et ses régions ouest, le Saiss, les plaines atlantiques entre Rabat et Agadir.

– Temps passagèrement nuageux avec ondées éparses sur le Sud de l’Oriental et les côtes sud.

– Rafales de vent assez fortes à fortes sur l’Atlas, la rive méditerranéenne, l’Oriental, le Centre, le Sud-Est et le Sud.

– Température minimale de l’ordre de -07/-01°C sur les reliefs de l’Atlas, de -01/03°C sur le Rif, les Hauts plateaux et les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, de 08/13°C sur les provinces sahariennes et près des côtes et de 03/08°C partout ailleurs.

– Mer agitée à forte en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, forte à très forte entre Mehdia et Tarfaya, devenant agitée sur le reste du littoral.