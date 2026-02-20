Le Conseil de la Concurrence passe à l’action : perquisition chez Masterlab

Une nouvelle opération de contrôle a été menée chez Masterlab, marquant la quatrième perquisition enregistrée par le Conseil de la concurrence depuis son installation sous la présidence de Ahmed Rahhou.

Avant elle, Glovo et les cabinets Fizazi & Associés ainsi que AuditCloud Maroc avaient déjà été concernés par des interventions similaires. À ce stade, l’objet précis de la visite effectuée chez l’opérateur spécialisé dans les équipements de laboratoire n’a pas été officiellement détaillé. Une communication de l’Autorité est toutefois attendue dans les prochaines heures.

Sur le plan procédural, ces investigations sont strictement encadrées : elles nécessitent l’autorisation du procureur du Roi et se déroulent avec l’appui d’officiers de police judiciaire. La loi 20-13 relative au Conseil de la concurrence confère à ses services des pouvoirs d’enquête étendus, notamment pour examiner d’éventuelles pratiques anticoncurrentielles ou des opérations de concentration non déclarées. Les visites surprises et saisies de documents constituent un levier clé pour recueillir des preuves directement au sein des entreprises visées.

Masterlab évolue dans le secteur des fournitures et technologies destinées aux laboratoires d’analyses médicales. L’entreprise distribue notamment des équipements de diagnostic, des réactifs et des systèmes automatisés utilisés dans les structures hospitalières et biologiques. Elle s’était déjà retrouvée au centre de l’attention publique pendant la pandémie de Covid-19, après l’attribution par le ministère de la Santé d’un marché global de 211,8 millions de dirhams TTC, scindé en deux lots.

Le positionnement de la société sur le marché suscite par ailleurs des interrogations quant au niveau de concentration du secteur, en particulier depuis son partenariat stratégique avec le groupe américain Abbott. Cette collaboration, renforcée durant la crise sanitaire, aurait consolidé son poids dans les contrats liés aux tests et équipements.

Des médias ont également évoqué la possibilité que certains cahiers des charges aient favorisé des spécifications techniques correspondant à des solutions précises, réduisant ainsi la marge de manœuvre des concurrents. Si ces éléments étaient établis, ils pourraient nourrir le débat sur les conditions de concurrence dans ce segment et sur les mécanismes d’attribution des marchés publics.

Une étude sectorielle réalisée par le Conseil de la concurrence sur les tests Covid-19 avait déjà souligné la forte concentration du marché des réactifs. Dans ce contexte, Masterlab aurait vu sa part sur les tests PCR progresser de 25 % en 2020 à 39 % en 2021, confirmant son rôle central dans ce domaine.